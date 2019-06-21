Уважаемые конкурсанты!

Информационная система "Фестивали творчества России и СНГ" при содействии методического объединения фестивальных и культурных программ МЦРПИК Российской Федерации приглашают Вас присоединиться к прекрасному путешествию в творческую страну - Артландию! Здесь Вы найдёте тот фестиваль или конкурс, который подходит именно Вам!

Участников уже подали заявки для участия в Дистанционных и Очных,

Всероссийских и Международных конкурсах через нашу систему в 2024 году.

Блуждая по просторам интернета, порой сложно найти интересующую нас информацию. Ведь сайтов огромное количество. А вам нужен лишь один, тот на котором Вы сможете найти всю необходимую информацию!

Информационная система «Фестивали-конкурсы России» — Ваш надежный помощник в поиске достойного конкурса или фестиваля. ​

РУКОВОДИТЕЛИ ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ

НАГРАЖДАЮТСЯ МЕДАЛЯМИ:

Деятельность осуществляется легально, на законных основаниях: в соответствии ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлены на поддержку творческого потенциала детей и взрослых. ​ Цели и задачи проведения конкурсов: Выявление и поддержка талантливой молодежи;

Укрепление международных культурных связей и развитие творческого сотрудничества; Сохранение культурного потенциала общества; Популяризация различных направлений и жанров национальных культур;

Формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на основе традиционной народной культуры. К участию в конкурсах приглашаются: Учащиеся ДШИ и ДМШ, ДХШ, студий, творческих центров, участники ансамблей; Учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений; Воспитанники детских садов;

Учащиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов;

Воспитанники детских домов, центров детского и народного творчества;

Преподаватели, руководители;

Участники художественной самодеятельности. ​ ИС «Фестивали творчества России и СНГ» — это каталог фестивалей и конкурсов России и ближнего зарубежья. Также Вы можете принять участие в очных и дистанционных фестивалях и конкурсах наших партнёров.

МОСКВА, 7-11 ФЕВРАЛЯ 2024 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСКУССТВ (ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ) «ЗИМНИЙ ТРИУМФ - 2024»