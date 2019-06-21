top of page
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Приглашаем принять активное участие детей дошкольного, школьного возраста, а также их руководителей и кураторов, школьных педагогов, учителей, учащихся,  педагогов ДОУ во всероссийских и международных очных и дистанционных фестивалях и конкурсах.
 

E-mail: Orgkomitetfest@gmail.com

Тел: +7 (903) 386-59-11 (Viber)

Пн. - Пт., 9:00 - 17:00​

sunlit-meadow-what-brain-scans-reveal-about-people-with-anxiety-Mindful-Health-Services.jp
Логотип2БТ.png

МОСКВА, 10-14 МАРТА 2024 г.

«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ - 2024»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСКУССТВ (ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ)

Уважаемые конкурсанты!

Информационная система "Фестивали творчества России и СНГ" при содействии методического объединения фестивальных и культурных программ МЦРПИК Российской Федерации приглашают Вас присоединиться к прекрасному путешествию в творческую страну - Артландию! Здесь Вы найдёте тот фестиваль или конкурс, который подходит именно Вам! 

Участников уже подали заявки для участия в Дистанционных и Очных,
Всероссийских и Международных конкурсах через нашу систему в 2024 году.

Блуждая по просторам интернета, порой сложно найти интересующую нас информацию. Ведь сайтов огромное количество.

А вам нужен лишь один, тот на котором  Вы сможете найти всю необходимую информацию!  
Информационная система «Фестивали-конкурсы России» — Ваш надежный помощник в поиске достойного конкурса или фестиваля.

РУКОВОДИТЕЛИ

ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ
НАГРАЖДАЮТСЯ МЕДАЛЯМИ: 

руководители лучших коллективов награжда

Деятельность осуществляется легально, на законных основаниях: в соответствии ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлены на поддержку творческого потенциала детей и взрослых. 

Цели и задачи проведения конкурсов:

  • Выявление и поддержка  талантливой молодежи;

  • Укрепление международных культурных связей и развитие творческого сотрудничества;

  • Сохранение культурного потенциала общества;

  • Популяризация различных направлений и жанров  национальных культур;

  • Формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на основе традиционной народной культуры.

 

К участию в конкурсах приглашаются:

  • Учащиеся  ДШИ и ДМШ, ДХШ, студий, творческих центров, участники ансамблей;

  • Учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений;

  • Воспитанники детских садов;

  • Учащиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов;

  • Воспитанники  детских домов, центров детского и народного творчества;

  • Преподаватели, руководители;

  • Участники художественной самодеятельности. 

ИС «Фестивали творчества России и СНГ» — это каталог фестивалей и конкурсов России и ближнего зарубежья. Также Вы можете принять участие в очных и дистанционных фестивалях и конкурсах наших партнёров. 

1254_preview_r.v2.jpg

МОСКВА, 7-11 ФЕВРАЛЯ 2024 г.

Эмблема фестиваля(большая обводка).png

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСКУССТВ (ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ)

«ЗИМНИЙ ТРИУМФ - 2024»

Благодарность активным педагогам и руководителям!

Вы педагог, концертмейстер или руководитель коллектива? Оргкомитет объявляет Вам благодарность за поддержку и развитие творческого потенциала подрастающего поколения. Дипломы, грамоты и благодарственные письма для руководителей будут отправлены электронный адрес участника или электронный адрес учреждения участника, указанный в заявке. Наши дипломы дают дополнительные баллы при повышении квалификации! 

Collage2 ПНГ.png
Снимок экрана 2019-06-21 в 20.31.28.png
БЛИЖАЙШИЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ
КОНКУРСЫ
5-9
ЯНВАРЯ

Федеральный онлайн-проект
Международный конкурс искусств

«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО - 2024»
Россия, г. Москва

7-11
ФЕВРАЛЯ

Федеральный онлайн-проект
Международный конкурс искусств

«ЗИМНИЙ ТРИУМФ - 2024»
Россия, г. Москва

10-14
МАРТА

Федеральный онлайн-проект
Международный конкурс искусств

«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ - 2024»
Россия, г. Москва

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактный телефон:
+7 (903) 386-59-11 
(Viber)


Официальный сайт:

www.fest-konkurs.com
 

Электронный адрес:  

info@fest-konkurs.com
orgkomitetfest@gmail.com

БЛИЖАЙШИЕ ОЧНЫЕ
КОНКУРСЫ ПАРТНЕРОВ

Международный телевизионный фестиваль детского и юношеского творчества 
«TV-STAR».
Россия, г. Сочи

1-5
ИЮЛЯ

Международный конкурс 
«Новые звёзды России».
Россия, г. Казань

20
ОКТЯБРЯ

Международный конкурс 
«GOLDEN ART».
Республика Крым, г. Алушта

1-4
НОЯБРЯ
cultura-promo-poster2.jpg
НАШИ СОЦ. СЕТИ
  • ВКонтакте
  • Instagram
  • Viber
object-cultural10012020.jpg
bottom of page