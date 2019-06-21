ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Приглашаем принять активное участие детей дошкольного, школьного возраста, а также их руководителей и кураторов, школьных педагогов, учителей, учащихся, педагогов ДОУ во всероссийских и международных очных и дистанционных фестивалях и конкурсах.
E-mail: Orgkomitetfest@gmail.com
Тел: +7 (903) 386-59-11 (Viber)
Пн. - Пт., 9:00 - 17:00
МОСКВА, 10-14 МАРТА 2024 г.
«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ - 2024»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСКУССТВ (ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ)
Уважаемые конкурсанты!
Информационная система "Фестивали творчества России и СНГ" при содействии методического объединения фестивальных и культурных программ МЦРПИК Российской Федерации приглашают Вас присоединиться к прекрасному путешествию в творческую страну - Артландию! Здесь Вы найдёте тот фестиваль или конкурс, который подходит именно Вам!
Участников уже подали заявки для участия в Дистанционных и Очных,
Всероссийских и Международных конкурсах через нашу систему в 2024 году.
Блуждая по просторам интернета, порой сложно найти интересующую нас информацию. Ведь сайтов огромное количество.
А вам нужен лишь один, тот на котором Вы сможете найти всю необходимую информацию!
Информационная система «Фестивали-конкурсы России» — Ваш надежный помощник в поиске достойного конкурса или фестиваля.
РУКОВОДИТЕЛИ
ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ
НАГРАЖДАЮТСЯ МЕДАЛЯМИ:
Деятельность осуществляется легально, на законных основаниях: в соответствии ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлены на поддержку творческого потенциала детей и взрослых.
Цели и задачи проведения конкурсов:
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Выявление и поддержка талантливой молодежи;
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Укрепление международных культурных связей и развитие творческого сотрудничества;
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Сохранение культурного потенциала общества;
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Популяризация различных направлений и жанров национальных культур;
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Формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на основе традиционной народной культуры.
К участию в конкурсах приглашаются:
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Учащиеся ДШИ и ДМШ, ДХШ, студий, творческих центров, участники ансамблей;
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Учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений;
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Воспитанники детских садов;
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Учащиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов;
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Воспитанники детских домов, центров детского и народного творчества;
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Преподаватели, руководители;
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Участники художественной самодеятельности.
ИС «Фестивали творчества России и СНГ» — это каталог фестивалей и конкурсов России и ближнего зарубежья. Также Вы можете принять участие в очных и дистанционных фестивалях и конкурсах наших партнёров.
МОСКВА, 7-11 ФЕВРАЛЯ 2024 г.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСКУССТВ (ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ)
«ЗИМНИЙ ТРИУМФ - 2024»
Благодарность активным педагогам и руководителям!
Вы педагог, концертмейстер или руководитель коллектива? Оргкомитет объявляет Вам благодарность за поддержку и развитие творческого потенциала подрастающего поколения. Дипломы, грамоты и благодарственные письма для руководителей будут отправлены электронный адрес участника или электронный адрес учреждения участника, указанный в заявке. Наши дипломы дают дополнительные баллы при повышении квалификации!
БЛИЖАЙШИЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ
КОНКУРСЫ
5-9
ЯНВАРЯ
Федеральный онлайн-проект
Международный конкурс искусств
«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО - 2024»
Россия, г. Москва
7-11
ФЕВРАЛЯ
Федеральный онлайн-проект
Международный конкурс искусств
«ЗИМНИЙ ТРИУМФ - 2024»
Россия, г. Москва
10-14
МАРТА
Федеральный онлайн-проект
Международный конкурс искусств
«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ - 2024»
Россия, г. Москва
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактный телефон:
+7 (903) 386-59-11
(Viber)
Официальный сайт:
Электронный адрес:
info@fest-konkurs.com
orgkomitetfest@gmail.com
БЛИЖАЙШИЕ ОЧНЫЕ
КОНКУРСЫ ПАРТНЕРОВ
Международный телевизионный фестиваль детского и юношеского творчества
«TV-STAR».
Россия, г. Сочи
1-5
ИЮЛЯ
Международный конкурс
«Новые звёзды России».
Россия, г. Казань
20
ОКТЯБРЯ
Международный конкурс
«GOLDEN ART».
Республика Крым, г. Алушта